PSG : Le coup de fil du boss pour boucler un transfert

Au cours d’un entretien accordé à AS, Hachim Mastour a expliqué ce jeudi à quel point il était proche de rejoindre le PSG il y a plusieurs années. Finalement, le Marocain a révélé que Nasser Al-Khelaïfi avait passé un coup de fil afin de l’envoyer du côté de Malaga, club également détenu par le Qatar. Explications.

Au cours de son histoire récente, le PSG n’a pas hésité à signer des jeunes joueurs très prometteurs, mais également très suivi sur les réseaux sociaux. Ainsi, en 2019, le club de la capitale avait signé Xavi Simons, pourtant promis à un très bel avenir du côté du FC Barcelone. Connu dès son plus jeune âge à travers les réseaux sociaux, le Néerlandais a rejoint Paris, comme aurait pu le faire un certain Hachim Mastour.

Hachim Mastour était proche du PSG Le Marocain, formé à l’AC Milan, était considéré comme une véritable vedette sur les réseaux. Cependant, sa carrière n’aura jamais su décoller, et Hachim Mastour est peu à peu tombé dans l’anonymat. Pourtant, après des débuts compliqués en Italie, le milieu offensif ultra technique aurait pu rebondir du côté du PSG. C’est en tout cas ce que ce dernier a révélé auprès de AS, affirmant que Nasser Al-Khelaïfi a bouclé son arrivée à Malaga en 2015.