Une «grand-mère» au PSG, la punchline surréaliste de Luis Enrique !

Depuis le début de la saison, Luis Enrique n'a pas hésité à faire appel à quelques titis qui sont venus apporter leur aide à l'effectif, parfois mis en difficulté. Face à Rennes samedi, l'entraîneur espagnol n'a pas fait entrer David Boly notamment alors qu'il est sur la feuille de match depuis 4 rencontres. Il s'est expliqué en conférence de presse.

Au vu des nombreux blessés dans l'effectif du PSG, Luis Enrique a été obligé de prendre de grandes décisions concernant les jeunes renforts. En effet, certains titis jouent de plus en plus régulièrement, à l'image d'Ibrahim Mbaye qui a marqué son premier but avec le club de la capitale face à Rennes. Luis Enrique a ainsi indiqué qu'il faut quand même mériter sa place pour avoir la chance de débuter un match.

« Je préfère faire jouer ma grand-mère que faire des cadeaux » Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique n'a pas hésité à prendre des décisions très tranchées pour former le meilleur effectif possible. L'ancien sélectionneur de l'Espagne a fait appel à quelques titis ces derniers mois mais tous ne jouent pas encore. En conférence de presse, il a été plutôt clair à ce sujet. « Je ne fais aucun cadeau. Quand un titi joue, c’est qu’il mérite de jouer. Ils veulent tous jouer. Je préfère faire jouer ma grand-mère que faire des cadeaux. Avec ça, c’est très clair. Pas de cadeau. Au PSG, tu joues si tu mérites de jouer, sinon, tu dois encore t’améliorer » répond-il après la victoire face à Rennes (5-0).