Un scandale éclate, il rejoint Mbappé et Neymar

Jean de Teyssière

Il y a deux jours, l'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior a été la cible d'injures racistes de la part des supporters de Valence. Expulsé lors de cette rencontre, le Brésilien avait affiché sa colère sur les réseaux sociaux et de nombreuses personnalités du football, comme les joueurs du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé et Neymar se sont joint à son combat de lutte contre le racisme. Et ce mardi, Paul Pogba a lui aussi réagit à cette polémique évoquant notamment le silence des institutions.

Suite aux injures racistes à l'encontre de Vinicius Jr de la part des supporters de Valence, Kylian Mbappé s'est fendu d'un post sur Twitter , défendant le Brésilien : « 2023 et toujours les mêmes problèmes. Mais on ne va pas se laisser faire. All against racism. » Neymar, coéquipier de Vinicius en sélection brésilienne avait lui aussi publié un message sur Instagram : « Quelque chose doit être fait… Jusqu’à quand va-t-on devoir supporter ça ? Jusqu’à quand vont-ils faire les aveugles ? Je suis avec toi Vinicius. Le racisme c’est de la m… Nous sommes tous égaux. » En plus des deux joueurs du PSG, la planète football entière s'est émue de ce qu'a subi Vinicius et nombreux sont ceux qui l'ont défendu.

« Qui nous protège ? »

Comme lors des injures racistes envers Romelu Lukaku en avril dernier, Paul Pogba a également rejoint les joueurs du PSG, Neymar et Mbappé dans la lutte contre le racisme en publiant un long message sur Instagram : « Qui nous protège ? Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière non plus. Mais nous ne devons plus jamais laisser passer cela. Nous avons tant d'exemples et je pense que nous sommes tous d'accord aujourd'hui pour dire que rien n'a changé depuis. »

« C'est une maladie mentale »