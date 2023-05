Mbappé : Une vengeance se prépare sur le mercato, le PSG peut trembler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un an après avoir vu Kylian Mbappé prolonger au PSG, le Real Madrid pourrait se tourner vers un autre joueur du PSG. En effet, le club merengue serait toujours dans le coup pour recruter Marco Verratti qui retrouverait ainsi Carlo Ancelotti qui l'avait lancé dans le grand bain en 2012 à Paris.

Arrivé en 2012 au PSG, Marco Verratti vit peut-être sa pire saison au sein du club de la capitale. De quoi relancer les spéculations concernant son avenir. En effet, bien que l'international italien ait prolongé son contrat en septembre dernier jusqu'en 2026, son avenir fait débat compte tenu des critiques qui se multiplient à son égard.

Le Real Madrid toujours dans le coup pour Verratti ?

Et selon les informations du Parisien , cette situation ne passe inaperçue sur le mercato. Et pour cause, alors que Manchester City aurait pris des renseignements, le Real Madrid serait également à l'affût. Il faut dire que Carlo Ancelotti adore Marco Verratti qu'il avait lancé au hait niveau au PSG en 2012, après son arrivée en provenance de Pescara en Serie B.

Le PSG ne le vendra pas cet été

Cependant, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG ne compte pas vendre Marco Verratti cet été. Et ce dernier n'a pas non plus l'intention de partir bien que plusieurs clubs italiens comme la Juventus ou l'AC Milan rêvent de lui faire découvrir la Serie A.