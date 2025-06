Un phénomène s’annonce au PSG l’année prochaine !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il fait partie des grandes satisfaction de la saison et du précédent mercato estival au sein du PSG, João Neves s'est exprimé sur son avenir dans la capitale. Le milieu de terrain portugais, sous contrat jusqu'en 2029, ne laisse planer aucune ambiguïté et affirme qu'il portera toujours les couleurs du PSG la saison prochaine.

Le PSG avait tenté un gros pari l'été dernier en misant pas moins de 60M€ pour recruter João Neves (20 ans) en provenance du Benfica Lisbonne , mais le jeune milieu de terrain portugais a rapidement prouvé que Luis Campos avait vu juste à son sujet. Élément incontournable de l'entrejeu parisien aux côtés de Vitinha et Fabian Ruiz , Neves a joué un rôle majeur dans le succès historique du PSG en Ligue des Champions. Et il a déjà les idées claires pour son avenir...

« Profiter de chaque moment »

« J’essaie de vivre davantage le présent et de profiter de chaque moment, c’est la manière la plus sincère et la plus simple de vivre la vie », poursuit João Neves, qui semble donc pleinement épanoui dans le projet du PSG où il a tout raflé cette saison (Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France et Trophée des Champions). L'aventure va donc continuer l'an prochain...