Dembélé : Catastrophe au PSG !

Ce vendredi, le PSG a appris une terrible nouvelle. L’équipe de France a remis Bradley Barcola et Ousmane Dembélé à disposition des Rouge-et-Bleu, pour cause de blessure. Ce scénario vient plomber les plans de la formation parisienne à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde des clubs.

Le PSG a réalisé son rêve samedi dernier en remportant sa première Ligue des champions de son histoire. Le club de la capitale, après des années de galères et fiascos sur la plus grande scène européenne, peut désormais se proclamer champion d’Europe. Et les Rouge-et-Bleu ne souhaitaient pas s’arrêter en si bon chemin.