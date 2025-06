Un «numéro 9 exceptionnel» est annoncé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison éblouissante, le PSG se prépare déjà au prochain exercice en espérant surfer sur cette dynamique. Et ce sera sûrement avec un «numéro 9 exceptionnel» comme l’explique Benoit Tremoulinas qui voit encore Ousmane Dembélé être très fort la saison prochaine.

Éblouissant depuis qu’il a été repositionné dans un rôle de faux 9, Ousmane Dembélé est désormais le favori dans la course au Ballon d’Or depuis la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions. Un très joli coup tactique signé Luis Enrique et qui devrait se poursuivre la saison prochaine comme s’en réjouit Benoit Tremoulinas, qui ne tarit pas d’éloges pour celui qu’il présent désormais comme «un numéro 9 exceptionnel».

Tremoulinas s’enflamme pour Dembélé « Ousmane Dembélé, et ce qu’il a montré cette saison c’est ce que tout entraîneur aimerait dans son équipe. C’est-à-dire un numéro neuf exceptionnel parce qu’il a répondu et coché toutes les cases. Il a été décisif en tant que buteur, il a été décisif en tant que passeur et il a aussi été décisif dans le pressing, le replacement, en tant que leader », lâche-t-il sur le plateau de L’ÉQUIPE de Greg avant de poursuivre.