Un nouveau Ballon d’Or au PSG : Une star se positionne !

Désiré Doué a été récompensé de son excellente saison avec le Paris SG en étant sacré Golden Boy. Classé 14e au Ballon d'Or, l’international français de 20 ans s’est prononcé ce jeudi sur la possibilité de succéder à Ousmane Dembélé au palmarès de la plus prestigieuse des distinctions individuelles.
Grâce à sa saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain, et la victoire en Ligue des champions, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or en septembre dernier. Huit autres joueurs de Luis Enrique figuraient parmi les trente nommés : Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Vitinha.
Désiré Doué, Golden Boy avant d’être Ballon d’Or ?
S’il n’a pas mis la main sur le Ballon d’Or, classé 14e, Désiré Doué a pu se consoler avec le Golden Boy, récompensant le meilleur joueur de moins 21 ans. Présent devant la presse ce jeudi, Désiré Doué a été interrogé sur ses ambitions personnelles, et la possibilité de succéder à Ousmane Dembélé.
« Peut-être qu’un jour je pourrais avoir d’autres trophées individuels »
« Je suis très content d’avoir gagné le Golden Boy. Tout cela vient d’abord par les performances collectives, a réagi l’attaquant du PSG. Si on gagne de grands trophées avec son équipe, en club ou sélection nationale, peut-être qu’un jour je pourrais avoir d’autres trophées individuels, mais je me focalise d’abord sur les performances collectives ».