Un nouveau Ballon d’Or au PSG : Une star se positionne !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désiré Doué a été récompensé de son excellente saison avec le Paris SG en étant sacré Golden Boy. Classé 14e au Ballon d'Or, l’international français de 20 ans s’est prononcé ce jeudi sur la possibilité de succéder à Ousmane Dembélé au palmarès de la plus prestigieuse des distinctions individuelles.

Grâce à sa saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain, et la victoire en Ligue des champions, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or en septembre dernier. Huit autres joueurs de Luis Enrique figuraient parmi les trente nommés : Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Vitinha.

Désiré Doué, Golden Boy avant d’être Ballon d’Or ? S’il n’a pas mis la main sur le Ballon d’Or, classé 14e, Désiré Doué a pu se consoler avec le Golden Boy, récompensant le meilleur joueur de moins 21 ans. Présent devant la presse ce jeudi, Désiré Doué a été interrogé sur ses ambitions personnelles, et la possibilité de succéder à Ousmane Dembélé.