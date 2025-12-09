Un ministre à la tête du PSG, l'annonce surprise !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui et depuis 2011, c'est Nasser Al-Khelaïfi qui occupe le poste de président du PSG, dirigeant ainsi le club de la capitale. Un rôle que connait d'ailleurs très bien Alain Cayzac pour avoir été à cette place entre 2006 et 2008. C'est ainsi qu'il a notamment comparé le rôle de président du PSG à celui d'un ministre.

Cela fait maintenant plus de 14 ans que Nasser Al-Khelaïfi occupe le rôle de président du PSG. Placé là par les Qataris au moment du rachat du club de la capitale, il dirige ainsi le club de la capitale comme Alain Cayzac avait pu le faire quelques années auparavant. Président du PSG de 2006 à 2008, il sait donc de quoi il parle quand il s'agit d'évoquer cette fonction visiblement pas comme les autres.

« Présider le PSG, c’est comme avoir rang de ministre » « Président du PSG, est-ce un rôle à part ? Oui. Présider le PSG, c’est comme avoir rang de ministre. On est vraiment un personnage public, demandé du matin jusqu’au soir. D’ailleurs, ceux qui viennent me parler quand je me promène, c’est pour mon passage à la tête du club », a ainsi annoncé Alain Cayzac à l'occasion d'un entretien accordé au Parisien.