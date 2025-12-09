Un ministre à la tête du PSG, l'annonce surprise !

Aujourd'hui et depuis 2011, c'est Nasser Al-Khelaïfi qui occupe le poste de président du PSG, dirigeant ainsi le club de la capitale. Un rôle que connait d'ailleurs très bien Alain Cayzac pour avoir été à cette place entre 2006 et 2008. C'est ainsi qu'il a notamment comparé le rôle de président du PSG à celui d'un ministre.
« Présider le PSG, c’est comme avoir rang de ministre »
« Président du PSG, est-ce un rôle à part ? Oui. Présider le PSG, c’est comme avoir rang de ministre. On est vraiment un personnage public, demandé du matin jusqu’au soir. D’ailleurs, ceux qui viennent me parler quand je me promène, c’est pour mon passage à la tête du club », a ainsi annoncé Alain Cayzac à l'occasion d'un entretien accordé au Parisien.
« Plus qu’un rêve, ce fut un grand bonheur »
L'ancien président du PSG a par ailleurs confié concernant son rôle : « J’ai été très content d’être président, mais on a dit que c’était mon rêve. Non, quand même pas. Je suis fier d’avoir été un bon publicitaire pendant plus de trente ans. Car il faut durer. Et le PSG, je n’y suis pas arrivé par hasard. J’étais au club depuis longtemps et j’ai eu le temps de me préparer. On m’en a parlé souvent et c’est arrivé. Mais plus qu’un rêve, ce fut un grand bonheur ».