Un joueur perdu au PSG : Le terrible aveu dans le vestiaire...

Axel Cornic

Considéré comme l’un des prodiges du football français, Warren Zaïre-Emery a connu des débuts fracassants au Paris Saint-Germain. Mais l’explosion du milieu formé par Joao Neves, Fabian Ruiz et Vitinha semble lui avoir fait beaucoup de mal, avec son temps de jeu qui a diminué depuis un an.

L’une des grandes réussites de Luis Enrique à Paris, est d’avoir lancé plusieurs jeunes talents. L'exemple parfait est Warren Zaïre-Emery, dont les débuts à seulement 16 ans avaient impressionné tout le monde. Mais le milieu de terrain n’a pour le moment pas confirmé, dans un PSG où la concurrence est tout de même féroce.

Zaïre-Emery plus si brillant Ce déclassement s’est confirmé en sélection, puisque Zaïre-Emery est passé de l’équipe de France de Didier Deschamps aux Espoirs. Mais il ne semble pas plus inquiet que ça, même s’il regrette l’insouciance de ses débuts. « Quand on est jeune, on ne se pose pas de question, on prend ce qu’on nous donne » a déclaré le milieu du PSG.