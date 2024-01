Un joueur du PSG vit un calvaire, il raconte

Jean de Teyssière

Juste après le match qui a sacré le PSG en mai dernier, face à Strasbourg (1-1), quelques joueurs ont pris l’avion pour rejoindre leurs proches. C’est le cas de Sergio Rico, très religieux, qui devait participer à un pèlerinage en Andalousie, lorsqu’il a été victime d’un grave accident de cheval, le faisant passer très proche de la mort. Dans le coma durant plusieurs semaines, le gardien espagnol est aujourd’hui hors de danger et a raconté ce difficile épisode.

Gravement touché à la tête, c’est tout un club qui s’est porté au chevet de Sergio Rico au début de l’été dernier. Hospitalisée dans un état grave, la doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG est passée proche de la mort mais il a fini par s’en sortir. On a même pu le voir au Parc des Princes, lors de PSG-Newcastle, pour le plus grand bonheur de ses supporters et de ses coéquipiers.

« Nous avons tout vu si sombre »

Interviewé par la COPE , Sergio Rico a évoqué les semaines difficiles suivant son accident : « J'ai perdu près de 20 kilos. Je pensais peser autour de 91-92 kilos, je suis descendu à 73. Oui, maintenant j'ai récupéré, je suis maintenant à 88. On le voit physiquement. Quand je suis sorti de l'hôpital, je regarde les photos et je dis 'oh mon dieu'. J'étais un cure-dent. Nous avons tout vu si sombre. C'est dur et difficile, ma famille venait me rendre visite et n'avait aucune réponse, elle voyait seulement une personne endormie. »

« Je veux retrouver la routine et le sport »