Un joueur du PSG fait son mea culpa après son geste obscène

Il y a quelques jours, lors de la rencontre entre l’Argentine et l’Uruguay, Manuel Ugarte avait fait énormément parler de lui. En effet, le joueur du PSG s’était fait remarquer en adressant un geste obscène à Rodrigo De Paul concernant Lionel Messi. Suite à cette affaire, Ugarte a tenu à faire son mea culpa.

A l’occasion de la victoire de l’Uruguay en Argentine (0-2), un geste de Manuel Ugarte a fait le tour du monde. En effet, le joueur du PSG s’est accroché avec Rodrigo De Paul, lui qui a la réputation d’être le garde du corps de Lionel Messi en sélection, en mimant un geste obscène. Un geste que regrette aujourd’hui Ugarte…

« Ce n’était pas bien »

Dans des propos accordés à Sport890 , Manuel Ugarte est revenu sur son geste qui a fait énormément parler lors de cette rencontre face à l’Argentine. Le milieu de terrain de l’Uruguay et du PSG a alors fait savoir : « Quand on m’a dit que mon geste est devenu viral, je n’ai pas compris. Après, j’ai vu et je voulais mourrir. Ce n’était pas bien ».

« Bielsa m’a demandé de faire attention à Messi »