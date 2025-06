Un grand nom est annoncé au PSG la saison prochaine, c'est confirmé !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 31 ans, Marquinhos pourrait quitter le PSG après l'avoir amené au sommet. Mais ce n'est pas la tendance. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité ce mardi, le défenseur brésilien est bien parti pour conserver sa place dans le club parisien la saison prochaine. Une information confirmée par d'autres médias.

Il faut dire que le club parisien a envoyé des signaux loin d’être positifs. Ce mardi, plusieurs médias annoncent un accord avec Ilya Zabarnyi (Bournemouth) et un intérêt pour Marco Gila (Lazio Rome) . Mais ces dossiers ne devraient avoir aucun impact sur la continuité de Marquinhos. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le défenseur brésilien est bien parti pour rester au PSG . La direction du club parisien souhaite s’appuyer sur son expérience la saison prochaine, malgré un salaire important. « Le PSG va lui trouver un vrai remplaçant, défenseur axial droit. Ce n’est pas une entreprise qui vise à déstabiliser le capitaine : Luis Campos et Luis Enrique veulent une véritable concurrence à chaque poste, pour que l’émulation ne cesse jamais » a confirmé Laurent Perrin, journaliste pour Le Parisien.

Marquinhos menacé au PSG ?

A un an d’une Coupe du monde, Marquinhos ne souhaite pas, non plus, quitter le PSG pour rejoindre une destination exotique comme l’Arabie Saoudite qui lui fait les yeux doux depuis plusieurs mois. Mais à 31 ans, le joueur vivra une nouvelle situation la saison prochaine, avec une concurrence plus forte. Si son maintien dans l’effectif n’est pas discuté, son statut pourrait bien évoluer.