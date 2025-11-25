Un entraîneur de rugby au PSG : Le problème écarté

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cela fait maintenant plusieurs semaines que Luis Enrique s’installe dans les tribunes du Parc des Princes pour observer la première période des matches du PSG à domicile, avant de prendre place au bord de la pelouse. Présent face à la presse à la veille du match contre Tottenham, l’Espagnol est revenu sur cette habitude.

Depuis le début de la saison, Luis Enrique a pris l’habitude de s’installer dans les tribunes du Parc des Princes pour observer la première période de ses joueurs, avant de redescendre pour la seconde partie des matches du PSG. Une pratique inhabituelle dans le football, mais bien plus courante au rugby où les techniciens donnent leurs consignes aux adjoints présents près de la pelouse.

« Tu as besoin d'une bonne première mi-temps pour avoir plus d'opportunités en deuxième mi-temps » Ce mardi, à la veille du match contre Tottenham en Ligue des champions, Luis Enrique a été interrogé par un journaliste sur cette nouvelle pratique, et les conséquences sur les prestations des joueurs du PSG, parfois moins convaincantes durant les 45 premières minutes. « Si je leur manque ? Non, mais je pense que c'est très naturel. Ça se passe pratiquement à tous les matches. Parce que normalement, nous avons le ballon, et l'autre équipe, elle est fraîche physiquement. Et normalement, les joueurs adverses arrivent à défendre et c'est plus difficile pour attaquer à ce moment du match. Tu as besoin d'une bonne première mi-temps pour avoir plus d'opportunités en deuxième mi-temps. Et c'est une chose normale », confie Luis Enrique, rapporté par CulturePSG.