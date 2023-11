Un crack du PSG prêt à recaler l’équipe de France ?

Alexis Brunet

Le PSG dispose de nombreux joueurs de qualité dans son effectif. Il n'est donc pas facile de se faire une place dans l'équipe première, quand on est un jeune joueur. Warren Zaïre-Emery y est parvenu, mais ce n'est pas le cas pour le moment d'Ismaël Gharbi. Le milieu offensif a été prêté par Paris, et il reviendra donc à la fin de la saison. D'ici là, il aura peut-être décidé de représenter la Tunisie, et non la France.

Cet été, le PSG a mis la main au portefeuille, afin de se constituer une attaque très qualitative. Le club de la capitale a investi des fortunes sur des joueurs tels que Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola, ou bien encore Ousmane Dembélé. Si l'on est un jeune joueur offensif formé à Paris il est donc compliqué de se faire une place. Dans ce sens, Ismaël Gharbi a été prêté au FC Stade Lausanne Ouchy.

Un prêt sans option d'achat pour Gharbi

Mais le PSG ne souhaite pas se débarrasser d'Ismaël Gharbi. En effet, le jeune joueur est prêté sans option d'achat par le club de la capitale. Le milieu offensif reviendra donc à Paris l'été prochain, et une décision sera sûrement prise à ce moment-là pour son avenir.

Gharbi pourrait représenter la Tunisie