Un champion du monde fait une grande annonce au PSG sur les réseaux !

Thomas Bourseau

Depuis l’hiver 2023, Presnel Kimpembe est aux abonnés absents dans les feuilles de match du PSG. La faute à une grosse blessure au tendon d’Achille qui lui a coûté deux opérations au total. De retour au Campus PSG, il devrait retrouver la compétition dans les prochaines semaines et a communiqué à ce sujet en fêtant au passage ses 10 années en pro à Paris.

Presnel Kimpembe (29 ans) n’a plus foulé une pelouse depuis février 2023 et sa blessure au tendon d’Achille contractée face à l’OM (3-0). Ce qui lui avait valu une première opération avant la seconde qui est survenue fin 2023 en parallèle de sa prolongation de contrat. Le titi parisien est à présent lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2026.

10 ans… ! 💪🏽❤️⚽️🏟️🙏🏽

Merci pour votre soutien constant & more to come ⏳

LET’S GO @PSG_inside pic.twitter.com/I1NuZXpqXW — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) October 17, 2024

Presnel Kimpembe (enfin) sur le retour

Néanmoins, sa forme physique interpelle. Malgré la reprise de l’entraînement individuel puis collectif plus récemment, Presnel Kimpembe ne sera pas immédiatement disponible pour Luis Enrique. L’Équipe explique qu’un retour à la compétition pourrait être réaliste d’ici la fin de l’année civile bien qu’aucune date précise n’est à signaler à l’instant T en interne au PSG.

«Merci pour votre soutien constant & more to come»

Pour fêter le 10ème anniversaire de sa première apparition avec l’équipe première du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe a publié une photo sur son compte X. Le message suivant a été rédigé par le champion du monde tricolore. « 10 ans… ! Merci pour votre soutien constant & more to come. Let’s go PSG ! ». Le décor est planté.