Un Ballon d'Or au PSG : Luis Enrique a son chouchou !

Avec la victoire du PSG en Ligue des Champions, il y a désormais de grandes chances qu'un joueur du club de la capitale remporte le Ballon d'Or. Tous les regards se tournent alors vers Ousmane Dembélé, mais d'autres méritent tout autant. C'est notamment le cas de Vitinha, également vainqueur de la Ligue des Nations. D'ailleurs, dans ce débat, Luis Enrique a semble-t-il sa préférence.

C'est le 22 septembre prochain qu'on connaitra l'identité du Ballon d'Or 2025 et le successeur de Rodri ( Manchester City ). Et pour le moment, ça semble surtout être une course à deux avec Ousmane Dembélé et Lamine Yamal . Mais l'avantage serait clairement pour le numéro 10 du PSG suite à la victoire en Ligue des Champions. A moins qu'on assiste à une surprise le jour de la cérémonie ?

« Mon favori, c’est Ousmane, sans aucun doute »

Et si finalement le Ballon d'Or revenait à un autre joueur du PSG ? Malgré la campagne pour Ousmane Dembélé, ils sont de plus en plus à donner du crédit à Vitinha. Et que pense Luis Enrique de tout cela ? En conférence de presse, l'entraîneur du PSG a répondu : « Vitinha est-il le favori au Ballon d'Or ? S’il était Ballon d’or demain, je le mettrais sur le banc de touche (sourire). Je ne me préoccupe pas des prix individuels. Mon favori, c’est Ousmane, sans aucun doute ».