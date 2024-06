Un ancien joueur du PSG a rendu fou Lionel Messi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Interrogé sur Sergio Ramos, qui vient d’annoncer son départ du Séville FC, Lionel Messi a reconnu qu’il s’agissait du joueur qui l’avait mis le plus en colère dans sa carrière. Et pour cause, avant de se côtoyer au PSG, les deux hommes ont livré d’énormes batailles lors des Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid.

Lionel Messi s'est confié à l'occasion d'une interview accordée à la chaîne YouTube Willing for Everything . L'occasion pour l'Argentin de raconter que le joueur qui l'avait le plus énervé est un certain Sergio Ramos, avec lequel il a évolué au PSG, mais surtout qu'il a affronté avec le FC Barcelone.

Messi encore traumatisé par Sergio Ramos...

« Nous nous sommes beaucoup battus avec Sergio Ramos. C'était le joueur contre lequel j'étais le plus en colère. Après, nous étions coéquipiers (au PSG, NDLR), mais dans les Clasico, nous nous attrapions toujours. Les Clasico étaient intenses », a-t-il confié. D’ailleurs, le Séville FC a annoncé le départ Sergio Ramos, comme l’a confirmé le club espagnol.

... qui va quitter Séville