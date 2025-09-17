Transferts : Une star s’annonce loin du PSG !

Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre face au Napoli en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma est revenu avec transparence sur son départ du PSG. Le portier italien affirme qu'il a gardé de bonnes relations avec son ancienne équipe, tout en jurant fidélité à Manchester City.
Gianluigi Donnarumma a trouvé refuge en Premier League. Poussé vers la sortie par le PSG, malgré une dernière saison étincelante, le portier italien s’est engagé jusqu’en 2030 avec Manchester City. Aligné pour le choc face à Manchester United dimanche dernier, Donnarumma s’est déjà montré décisif sous ses nouvelles couleurs. Il tentera de rééditer son exploit face au Napoli ce jeudi.
Les vérités de Donnarumma sur son départ
Mais avant d’évoquer cette rencontre, Donnarumma a été invité à revenir sur son départ du PSG cet été. « Je n'aime pas parler du passé. Chacun fait ses propres choix, et ça fait partie du football. L'important, c'est que je sois fier d'être ici aujourd'hui. Je souhaite le meilleur à mes anciens coéquipiers, car ils le méritent. J'ai une excellente relation avec eux. Même lorsqu'ils ont appris mon départ, ils m'ont témoigné beaucoup d'affection. C'est agréable d'avoir laissé quelque chose d'important à mes coéquipiers. Je ne parlerai pas d'autres choix ; je suis juste heureux d'être ici » a déclaré le champion d’Europe.
« Mon souhait était de venir ici »
Donnarumma assure que Manchester City a toujours été sa priorité. « Avant l'été, je savais déjà que City s'intéressait beaucoup à moi. Puis, la relation s'est renforcée après la Coupe du Monde des Clubs. J'ai été très clair : mon souhait était de venir ici, c'était ma première et unique option. Je ne pense pas à l'avenir ; j'ai déjà dit ce que je pensais de ma présence ici. Je suis heureux d'être à City et de faire partie de cette grande équipe. J'espère apporter beaucoup à ces couleurs pendant de nombreuses années » a confié le portier italien dans des propos rapportés par TMW.