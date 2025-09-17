Transferts : Une star s’annonce loin du PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre face au Napoli en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma est revenu avec transparence sur son départ du PSG. Le portier italien affirme qu'il a gardé de bonnes relations avec son ancienne équipe, tout en jurant fidélité à Manchester City.

Gianluigi Donnarumma a trouvé refuge en Premier League. Poussé vers la sortie par le PSG, malgré une dernière saison étincelante, le portier italien s’est engagé jusqu’en 2030 avec Manchester City. Aligné pour le choc face à Manchester United dimanche dernier, Donnarumma s’est déjà montré décisif sous ses nouvelles couleurs. Il tentera de rééditer son exploit face au Napoli ce jeudi.

Les vérités de Donnarumma sur son départ Mais avant d’évoquer cette rencontre, Donnarumma a été invité à revenir sur son départ du PSG cet été. « Je n'aime pas parler du passé. Chacun fait ses propres choix, et ça fait partie du football. L'important, c'est que je sois fier d'être ici aujourd'hui. Je souhaite le meilleur à mes anciens coéquipiers, car ils le méritent. J'ai une excellente relation avec eux. Même lorsqu'ils ont appris mon départ, ils m'ont témoigné beaucoup d'affection. C'est agréable d'avoir laissé quelque chose d'important à mes coéquipiers. Je ne parlerai pas d'autres choix ; je suis juste heureux d'être ici » a déclaré le champion d’Europe.