Annoncé sur le départ cet été, Matvey Safonov a été confronté à de nombreuses rumeurs autour de son avenir au PSG, notamment liées à la présence d’Illia Zabarnyi dans le groupe. Le gardien russe, actuellement en sélection, a tenu à rétablir sa vérité. Face à la presse, il a répété son intention de rester à Paris.

Recruté par le PSG l'été dernier, Matvey Safonov, gardien de but russe, a traversé un été agité, marqué par les spéculations sur un possible départ. La présence de l'international ukrainien Illia Zabarnyi dans le groupe parisien a alimenté les bruits de coulisses, laissant entendre qu’il pourrait être poussé vers la sortie ou chercher un nouvel environnement.

Cohabitation difficile avec Zabarnyi Mais visiblement déterminé, Safonov a mis les choses au clair au sujet de son avenir au PSG. Pour lui, quitter le navire à la première tempête n’aurait aucun sens : il entend prouver sa valeur et consolider sa place dans le groupe de Luis Enrique.