Transferts : Un joueur s’annonce au PSG cette saison !

Annoncé sur le départ cet été, Matvey Safonov a été confronté à de nombreuses rumeurs autour de son avenir au PSG, notamment liées à la présence d’Illia Zabarnyi dans le groupe. Le gardien russe, actuellement en sélection, a tenu à rétablir sa vérité. Face à la presse, il a répété son intention de rester à Paris.
Recruté par le PSG l'été dernier, Matvey Safonov, gardien de but russe, a traversé un été agité, marqué par les spéculations sur un possible départ. La présence de l'international ukrainien Illia Zabarnyi dans le groupe parisien a alimenté les bruits de coulisses, laissant entendre qu’il pourrait être poussé vers la sortie ou chercher un nouvel environnement.
Cohabitation difficile avec Zabarnyi
Mais visiblement déterminé, Safonov a mis les choses au clair au sujet de son avenir au PSG. Pour lui, quitter le navire à la première tempête n’aurait aucun sens : il entend prouver sa valeur et consolider sa place dans le groupe de Luis Enrique.
Safonov veut se battre
« Je pense que c’était déstabilisant pour ceux qui lisent [les nouvelles] ; peut-être pour ceux qui ne voulaient pas que je change, mais cela ne m’affecte en rien, parce que je connais la vérité (sourire). J'ai toujours dit que je suis venu en Europe pour des raisons difficiles. Et c'est étrange, quand je rencontre ces difficultés, de les abandonner et de les éviter. Je pense que ce n'est pas ce que je devrais viser personnellement » a confié Safonov dans des propos rapportés par Sports.ru.