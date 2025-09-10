Signature au PSG : Une star change d'avis !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis sa retraite en 2023, Javier Pastore s’est lancé dans une reconversion ambitieuse. Installé à Madrid, l’ancien meneur de jeu du PSG suit une formation FIFA en management du sport. À 36 ans, « El Flaco » rêve désormais de devenir directeur sportif, avec en tête l’idée de s'inspirer des meilleurs comme Leonardo, ancien responsable du club parisien.

Javier Pastore a tiré un trait sur sa carrière de joueur en 2023, après une dernière étape au Qatar. L’ex-international argentin (29 sélections), adulé par le Parc des Princes lors de ses années parisiennes, a choisi d’ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Suivant les conseils de proches, il s’est installé à Madrid avec sa famille pour préparer sa reconversion. Depuis douze mois, Pastore suit une formation en management du sport dispensée par la FIFA, un cursus destiné aux anciens joueurs désireux de s’orienter vers des postes de direction. Son objectif est clair : devenir directeur sportif.

« Leo m'a fait changer d'avis » Pour mener à bien ses objectifs, Pastore compte s'inspirer des meilleurs, notamment de Leonardo, ancien directeur sportif du PSG. « Il m'a impressionné parce qu'il faisait tout à Paris à son arrivée (en 2011). Il décidait qui devait parler à la presse, l'horaire des séances, des voyages, etc. Il parle six ou sept langues. Il rentrait dans le vestiaire et discutait avec n'importe qui, facile. J'ai compris alors que les langues étaient importantes. Pourtant, à mon arrivée en France, en 2011, je m'étais dit que je n'apprendrais pas le français, que c'était trop difficile. Mais voir Leo m'a fait changer d'avis » a déclaré l'ancien joueur argentin.