Transferts : Son idole signe au PSG, la grande annonce !

Durant son passage au PSG entre 2016 et 2020, Thomas Meunier a eu la chance de jouer aux côtés de grandes stars du football, à commencer par Neymar . Souvent critiqué pour son engagement sur le terrain ou son style de vie, le Brésilien demeure une source d’admiration pour ses coéquipiers grâce à ses qualités techniques exceptionnelles. L’international belge a livré un témoignage sincère sur ce qu’il a pu observer du prodige brésilien, entre magie et maîtrise du jeu.

Meunier vole à la rescousse de Neymar

« Neymar je l’ai vu s’entraîner à 50 % et il était le meilleur de l’équipe. Neymar est devenu Neymar parce que c’est un mec qui aime le ballon. Il était efficace techniquement. Pas beaucoup ne veulent dribbler deux-trois hommes et marquer. Même à 70 %, il était meilleur que n’importe qui dans le championnat de France. Il avait cette facilité. Neymar dans son top est injouable. On le voyait à l’entraînement, même s’il ne faisait pas les retours défensifs ou un tacle. Je peux comprendre que des mecs lèvent le pied parce que ce n’est pas toujours nécessaire » a déclaré l’actuel joueur du LOSC.