Transfert au PSG : Le coup de fil décisif d’Al-Khelaïfi !

Après une Ligue des champions et 100 matchs disputés en deux saisons au PSG, place à un nouveau challenge ? C’est du moins le souhait du Bayern Munich qui aurait noué les premiers contacts avec Bradley Barcola pour un éventuel transfert. En vain puisque le président Nasser Al-Khelaïfi serait monté au créneau.

Avec l’éclosion de Désiré Doué sur la fin de la seconde partie de saison, Bradley Barcola n’était plus le premier choix de Luis Enrique pour sa ligne d’attaque. Le coach espagnol privilégiait un trio Doué - Ousmane Dembélé - Khvicha Kvaratskhelia pour mener les offensives du Paris Saint-Germain. Barcola disposait d’un rôle de joker de luxe comme ce fut le cas lors de la finale de la Ligue des champions survolée par les Parisiens face à l’Inter (5-0).

Le Bayern Munich appelle Bradley Barcola ! De quoi donner des idées à certaines formations étrangères telles que Liverpool et surtout le Bayern Munich. La presse allemande faisait état courant juin d’un appel téléphonique entre le directeur sportif du club bavarois Max Eberl et le clan Barcola. Toutefois, le projet de recrutement des champions d’Allemagne qui avaient déjà essayé de mettre la main sur Désiré Doué l’été dernier devrait échouer une fois de plus à cause du PSG.