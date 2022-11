Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos met la pression sur le Real Madrid sur le mercato

Publié le 6 novembre 2022 à 17h45 - mis à jour le 6 novembre 2022 à 17h46

La rédaction

À seulement 16 ans, Endrick intéresse déjà les plus grands clubs d’Europe et ne cesse de faire parler de lui. Alors que le Real Madrid semble bien avancé dans le dossier, le PSG et Chelsea feront tout pour rattraper leur retard. Les Merengue souhaiteraient pour autant conclure au plus vite un accord en mettant tout l’argent nécessaire pour convaincre Palmeiras.

Il est la nouvelle pépite du football brésilien, Endrick a mis à seulement 16 ans les plus grands clubs européens à ses pieds : le Real Madrid, le PSG ou encore Chelsea. Mais alors que le club madrilène semble être bien avancé dans le dossier, ses concurrents ne comptent pas se laisser faire.

Le PSG et Chelsea prêts à rattraper leur retard

En effet, à en croire les informations d' OK Diario , le PSG et Chelsea ne souhaiteraient pas faciliter la tâche au Real Madrid dans le recrutement d’Endrick. Mais le club madrilène pourrait pour autant garder son avance dans le dossier.

Le Real Madrid veut mettre tout l’argent nécessaire