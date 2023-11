Transfert polémique au PSG, Luis Enrique réagit

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pour son grand retour à San Siro en tant que joueur du PSG mardi soir en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a été pris en grippe par son ancien public en raison de son choix de transfert il y a deux ans. Et Luis Enrique a réagi au traitement réservé à son gardien.

Arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC à l'été 2021, Gianluigi Donnarumma avait finalement le choix de ne pas prolonger pour s'engager libre du côté du PSG. Et deux ans après ce transfert qui a fait couler beaucoup d'encre chez les supporters du club rossonero , le gardien italien faisait son grand retour à San Siro avec le PSG mardi soir (défaite 2-1).

« C'est normal, le foot c'est de la passion »

Comme il pouvait s'y attendre, Donnarumma a été copieusement sifflé par les supporters du Milan AC, qui lui ont même jeté des billets en référence à son choix de signer au PSG plutôt que de prolonger son contrat à l'époque : « Gigio a beaucoup d’expérience, de personnalité. Le match s'est déroulé comme on s'y attendait, et c'est normal, le foot c'est de la passion. Les supporters ont montré leur opinion », a confié Luis Enrique en conférence de presse d'après-match sur cet épisode.

« Quand tu quittes un club, ça arrive »