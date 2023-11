Mercato : Le PSG a un problème sans Messi et Neymar ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La direction du PSG a pris des décisions majeures lors du dernier mercato estival, comme celles de se séparer de Lionel Messi et Neymar. Mais certains comme Vikash Dhorasoo estiment que le PSG est en train de le payer cash dans son manque de créativité... Explications.

Le PSG a radicalement changé de visage cet été, et notamment dans le secteur offensif en choisissant de se séparer de Lionel Messi et Neymar pour accueillir de nouveaux visages tels qu'Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani ou encore Marco Asensio. Mais à l'image de sa prestation plutôt décevante mardi soir contre le Milan AC (2-1), le PSG semble avoir perdu en créativité selon certains observateurs.

« Le PSG manque de créateurs »

C'est notamment le cas aux yeux de Vikash Dhorasoo, interrogé mercredi dans les colonnes de L'EQUIPE : « Je continue de penser que le PSG manque de créateurs au milieu de terrain. C'est super de dire qu'il n'y a plus Neymar ni Messi et que tout le monde court. On a résolu certains problèmes mais on en a d'autres. Et encore, l'équipe continue de souffrir face à de l'intensité », estime l'ancien joueur du PSG.

Les recrues sont attendues

Reste désormais à savoir si Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, recrutés par le PSG cet été pour justement faire oublier Neymar et Messi, parviendront à enfin trouver leurs marques dans les semaines à venir. En attendant, ils continuent d'être pointés du doigt...