Transfert de Mbappé : Le PSG révèle son plan !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a longtemps tenté de prolonger le contrat de Kylian Mbappé l'an passé, mais s'est finalement heurté au refus de l'attaquant tricolore qui a été transféré libre au Real Madrid. Luis Enrique a malgré tout continué sa mission avec un plan précis en tête pour mener le PSG au sommet du football européen, ce qu'il a réussi avec brio comme le dévoile en détaille Marquinhos.

Joueur incontournable du PSG entre 2017 et 2024, Kylian Mbappé avait opté pour un choix radical la saison dernière. Le capitaine de l'équipe de France est arrivé au terme de son contrat au Parc des Princes, et malgré les grosses offres formulées par sa direction afin de le conserver, Mbappé a décidé de partir libre en direction du Real Madrid. Pas de quoi affoler Luis Enrique pour autant, puisque l'entraîneur espagnol du PSG avait un plan pour cette saison 2024-2025, même sans Kylian Mbappé, et il a réussi à le mener à bien en remportant la Ligue des Champions avec le club de la capitale.

« Le plan a très bien marché » Dans un entretien accordé au site officiel du PSG, Marquinhos se livre sur ce fameux plan élaboré depuis le départ par son entraîneur : « Le plan mis en place par Luis Enrique a très bien marché. Depuis le début de la saison, il avait vraiment confiance en nous. Il nous a montré le chemin et le chemin a été de jouer tous ensemble, de courir tous ensemble, de bien défendre, de bien attaquer, de trouver les espaces, d'être intelligent pour jouer les uns avec les autres », confie le défenseur brésilien et capitaine du PSG.