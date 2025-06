Transfert de Barcola - PSG : Un coup de théâtre annoncé ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG pourrait être sollicité pour Bradley Barcola. Selon les informations dévoilées par la presse allemande ce lundi soir, le jeune international tricolore serait l'un des noms présents sur la short-list du Bayern Munich. Le joueur de 22 ans figurerait en bonne place avec d'autres gros noms comme Nico Williams (Athletic Bilbao).

Au PSG, la concurrence est immense dans le secteur offensif. Entre Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola, les solutions sont multiples pour Luis Enrique. Si le technicien espagnol a essayé de faire tourner un maximum et donner sa chance à tous les joueurs, on note toutefois un fléchissement du temps de jeu de Barcola.