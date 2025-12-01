Transfert à 40M€ : Le gros risque du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma. Excellent, le gardien italien a été remplacé par Lucas Chevalier, arrivé en provenance du LOSC contre 40M€. Pour Frédéric Antonetti, le club parisien a pris un risque avec ce transfert, mettant beaucoup de pression sur les épaules du Français.

Un bouleversement au PSG. Protagoniste du sacre parisien en Ligue des Champions la saison dernière, Gianluigi Donnarumma a été remplacé dans les buts. Réclamé par Luis Enrique en personne, Lucas Chevalier a débarqué contre 40M€ à Paris. Un transfert plein d’audace pour Paris, qui tenait pourtant l’un des meilleurs portiers du monde avec l’Italien.

« Le problème de Chevalier, c’est qu’il arrive après Donnarumma » Présent sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir, Frédéric Antonetti s’est livré sur l’arrivée de Chevalier au PSG. « Le problème de Chevalier, c’est qu’il arrive après Donnarumma qui sort d’une saison exceptionnelle. Si Paris a gagné la Ligue des Champions, Donnarumma y est pour beaucoup. Il y a de la pression pour lui », a ainsi confié l’ancien entraîneur de Nice ou encore de Rennes.