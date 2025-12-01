Transfert à 40M€ : Le gros risque du PSG !

Cet été, le PSG a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma. Excellent, le gardien italien a été remplacé par Lucas Chevalier, arrivé en provenance du LOSC contre 40M€. Pour Frédéric Antonetti, le club parisien a pris un risque avec ce transfert, mettant beaucoup de pression sur les épaules du Français.
Un bouleversement au PSG. Protagoniste du sacre parisien en Ligue des Champions la saison dernière, Gianluigi Donnarumma a été remplacé dans les buts. Réclamé par Luis Enrique en personne, Lucas Chevalier a débarqué contre 40M€ à Paris. Un transfert plein d’audace pour Paris, qui tenait pourtant l’un des meilleurs portiers du monde avec l’Italien.
« Le problème de Chevalier, c’est qu’il arrive après Donnarumma »
Présent sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir, Frédéric Antonetti s’est livré sur l’arrivée de Chevalier au PSG. « Le problème de Chevalier, c’est qu’il arrive après Donnarumma qui sort d’une saison exceptionnelle. Si Paris a gagné la Ligue des Champions, Donnarumma y est pour beaucoup. Il y a de la pression pour lui », a ainsi confié l’ancien entraîneur de Nice ou encore de Rennes.
« La pression à Paris n'est pas la même qu'à Lille »
« Si on les compare tous les deux, sur la ligne, Donnarumma est bien plus fort, il l’a montré, mais sur les sorties aériennes, avantage Chevalier, tout comme sur les sorties au sol et le jeu au pied. Il lui faut du temps, le temps de s’adapter. C'est un grand gardien mais la pression à Paris n'est pas la même qu'à Lille. Je pense qu’avec le temps, tout va s’arranger », conclut Antonetti.