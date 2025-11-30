PSG : Luis Enrique annonce un problème en privé !

Le PSG dans le dur ? Ce samedi soir, le club de la capitale a subi sa deuxième défaite de la saison en championnat sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0). En interne, Luis Enrique a constaté une grosse fatigue au niveau de son groupe, et a donc décidé d’accorder du repos supplémentaire à ses joueurs.
Le PSG cueilli à froid. Ce samedi soir, Paris a été battu par l’AS Monaco, proposant au passage une prestation peu aboutie. En conférence de presse d’après-match, Luis Enrique n’a pas souhaité évoquer l’excuse de la fatigue.
« Je n’ai aucune excuse »
« Ce serait très facile pour moi de dire ça. Je n’ai aucune excuse, on doit chercher à performer tous les jours, même si ce n’est pas facile. Ça n’a pas été facile pour Monaco mais ils ont plus mérité que nous, même si on a les mêmes expected-goals, pour nous ça a été une mauvaise soirée », concédait ainsi l’entraîneur du PSG à l’issue du match.
Le staff du PSG est conscient de cette fatigue
Cependant, en interne, Luis Enrique a pris conscience de l’état de fatigue de ses joueurs indique le Parisien ce dimanche. Comme l’indique le quotidien, le staff du PSG s’est rendu compte de cette fatigue lors de la seconde période face à Tottenham ce mercredi soir. L’effectif va désormais bénéficier de trois jours de repos avant la réception de Rennes samedi prochain.