PSG : Luis Enrique annonce un problème en privé !

Le PSG dans le dur ? Ce samedi soir, le club de la capitale a subi sa deuxième défaite de la saison en championnat sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0). En interne, Luis Enrique a constaté une grosse fatigue au niveau de son groupe, et a donc décidé d’accorder du repos supplémentaire à ses joueurs.

Le PSG cueilli à froid. Ce samedi soir, Paris a été battu par l’AS Monaco, proposant au passage une prestation peu aboutie. En conférence de presse d’après-match, Luis Enrique n’a pas souhaité évoquer l’excuse de la fatigue.

« Je n’ai aucune excuse » « Ce serait très facile pour moi de dire ça. Je n’ai aucune excuse, on doit chercher à performer tous les jours, même si ce n’est pas facile. Ça n’a pas été facile pour Monaco mais ils ont plus mérité que nous, même si on a les mêmes expected-goals, pour nous ça a été une mauvaise soirée », concédait ainsi l’entraîneur du PSG à l’issue du match.