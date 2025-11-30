Officiel - PSG : C'est terminé !

Battu par l'AS Monaco ce samedi après-midi, le PSG a perdu la première place de la Ligue 1. Si l'OM a laissé passer une occasion en or de devenir leader du championnat de France, le RC Lens a saisi cette belle opportunité. Grâce à sa victoire à Angers, la bande à Florian Thauvin prend la tête de la Ligue 1.
Pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1, le PSG s'est déplacé sur la pelouse de l'AS Monaco : le stade Louis II. Toutefois, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés face aux Monégasques (1-0) ce samedi après-midi.
L'AS Monaco fait tomber le PSG
Opposé au Toulouse FC ce samedi soir, l'OM avait l'occasion de passer devant le PSG au classement en Ligue 1. Toutefois, la bande à Mason Greenwood a été tenue en échec au Vélodrome (2-2).
Le RC Lens est leader de Ligue 1
Si l'OM (29 points) a laissé passer sa chance de devancer le PSG (30 points), le RC Lens a, quant à lui, saisi cette opportunité. Grâce à un doublé de Florian Thauvin, les Sang-et-Or ont fait tomber le SCO d'Angers à l'extérieur (2-1). Un succès qui leur permet de prendre la tête de la Ligue 1 avec 31 unités. Reste à savoir combien de temps le RC Lens va conserver cette place de leader en championnat.