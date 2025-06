Transfert à 0€ : L'OM s'attaque à un grand nom

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que Luis Henrique vient tout juste de quitter l'OM pour rejoindre l'Inter, la direction aurait commencé à se pencher sur sa succession. A en croire la presse néerlandaise, le club marseillais aurait coché le nom d'un joueur expérimenté, celui d'Ivan Perisic, âgé de 36 ans et en fin de contrat avec le PSV Eindhoven.

Les premiers mots de Luis Henrique

« Si je réalise un rêve ? Oui, bien sûr. Si j'ai déjà parlé à l'entraîneur ? Plus tard, plus tard, on en parlera. Milan ? Je ne sais pas. Si De Zerbi me souhaite bonne chance ? Oui, oui » a confié Luis Henrique au moment de son arrivée à l’aéroport.