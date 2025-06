OM : «Un rêve», il annonce son transfert !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce lundi, Luis Henrique est arrivé en Italie pour signer son contrat avec l'Inter. Comme indiqué par plusieurs sources italiennes, l'attaquant brésilien de 23 ans va s'engager avec le club milanais contre un chèque de 25M€. Interrogé à l'aéroport par un journaliste transalpin, l'ancien membre de l'OM a évoqué son émotion.

« Un rêve »

Le joueur a évoqué son bonheur de rejoindre l’Inter, qui va devoir chercher un nouveau coach puisque Simone Inzaghi serait proche de rejoindre l’Arabie Saoudite. « Si je réalise un rêve ? Oui, bien sûr. Si j'ai déjà parlé à l'entraîneur ? Plus tard, plus tard, on en parlera. Milan ? Je ne sais pas. Si De Zerbi me souhaite bonne chance ? Oui, oui » a confié Henrique au micro de Sportitalia.