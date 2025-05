OM : La signature qui lui fait vivre un rêve !

Malgré une saison 2023-2024 agitée sur le banc de l’OM, Jean-Louis Gasset a laissé une belle empreinte en offrant aux supporters une demi-finale européenne. Le coach de 70 ans, qui a terminé la saison sur la Canebière, garde un souvenir fort de son passage et estime que signer à Marseille a changé sa vie.

«Marseille a changé ma vie»

Interrogé sur son passage à l’OM dans le quotidien Midi Libre, Jean-Louis Gasset révèle garder de très bons souvenirs de son expérience sur la Canebière :

« On me parle souvent de l'OM. Marseille me paraît loin, c'est à Montpellier que je vis. À tout âge, on a besoin de reconnaissance. Marseille a changé ma vie. Trois mois à Marseille font de toi l'entraîneur de l'OM. C'est fou, c'est fou. J’y suis allé la semaine passée pour fêter les 125 ans. Et les gens me remerciaient de les avoir emmenés en demi-finales de Coupe d'Europe (demi-finales de la Ligue Europa, NDLR). »