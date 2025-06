OM - De Zerbi : Rabiot annonce du changement !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cette saison, Adrien Rabiot a démontré toute sa polyvalence à l’OM. L’international français a évolué à différents postes, que ce soit au milieu de terrain, sur le côté ou même en meneur de jeu. En ce sens, il a pu compter sur un Roberto De Zerbi « soucieux du détail » et qui l’a aidé à se sentir à l’aise.

Le joueur de l’OM poursuit : « J'ai commencé au milieu de terrain, puis De Zerbi m'a déplacé à droite, puis à gauche et enfin au poste de '10', mais en me donnant toujours les bonnes indications. De Zerbi est un entraîneur soucieux du détail et il m'a toujours aidé à me sentir à l'aise. »