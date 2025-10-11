«Tout lui donner» : L’énorme cadeau au PSG pour régaler cette star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Élu Ballon d’Or 2025 sans contestation, Ousmane Dembélé a fait rêver les observateurs avec sa saison au PSG. Ultra collectif, le numéro 10 parisien brille également par son sens du sacrifice. Le Français donne tout pour son effectif, qui veut tout lui donner en retour comme l’a confirmé dernièrement Fabian Ruiz.

Le PSG tient un Ballon d’Or au sein de son effectif. Arrivé à Paris en 2023, Ousmane Dembélé a totalement explosé la saison dernière, grâce notamment à un repositionnement dans l’axe de l’attaque parisienne. Le Français n’est clairement pas un numéro 9 classique. Décrochant beaucoup, Dembélé brille également par sa capacité à fournir beaucoup d’efforts défensifs.

« Ousmane nous aide énormément dans le travail défensif » Comme l’a confirmé Fabian Ruiz au cours d’un entretien accordé à So Foot, Ousmane Dembélé se sacrifie pour ses coéquipiers. En retour, les joueurs du PSG veulent tout donner pour mettre leur numéro 10 dans les meilleures conditions. « Aujourd’hui, Ousmane nous aide énormément dans le travail défensif. J’ai cette image de lui en finale de Ligue de Champions, ou il fonce sur Sommer comme s’il disputait un 100 mètres dans une compétition d’athlétisme », a ainsi confié le milieu de terrain espagnol.