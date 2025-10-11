«Tout lui donner» : L’énorme cadeau au PSG pour régaler cette star !

Élu Ballon d’Or 2025 sans contestation, Ousmane Dembélé a fait rêver les observateurs avec sa saison au PSG. Ultra collectif, le numéro 10 parisien brille également par son sens du sacrifice. Le Français donne tout pour son effectif, qui veut tout lui donner en retour comme l’a confirmé dernièrement Fabian Ruiz.
Le PSG tient un Ballon d’Or au sein de son effectif. Arrivé à Paris en 2023, Ousmane Dembélé a totalement explosé la saison dernière, grâce notamment à un repositionnement dans l’axe de l’attaque parisienne. Le Français n’est clairement pas un numéro 9 classique. Décrochant beaucoup, Dembélé brille également par sa capacité à fournir beaucoup d’efforts défensifs.
« Ousmane nous aide énormément dans le travail défensif »
Comme l’a confirmé Fabian Ruiz au cours d’un entretien accordé à So Foot, Ousmane Dembélé se sacrifie pour ses coéquipiers. En retour, les joueurs du PSG veulent tout donner pour mettre leur numéro 10 dans les meilleures conditions. « Aujourd’hui, Ousmane nous aide énormément dans le travail défensif. J’ai cette image de lui en finale de Ligue de Champions, ou il fonce sur Sommer comme s’il disputait un 100 mètres dans une compétition d’athlétisme », a ainsi confié le milieu de terrain espagnol.
« Il sait que nous allons aussi tout donner pour lui en retour »
« Il donne tout pour l’équipe, parce qu’il sait que nous allons aussi tout donner pour lui en retour. C’est ça, ce PSG : nous allons tous dans la même direction. Dans la surface, on essaye toujours de trouver Ousmane, parce que c’est lui notre référence, notre buteur », conclut Fabian Ruiz à propos d’Ousmane Dembélé.