Thierry Henry, le coup de gueule après le PSG !

Ce mercredi soir, le PSG s’est imposé face au FC Barcelone (1-2). Pour aller chercher ce succès, les joueurs de Luis Enrique ont profité des grands espaces laissés par les Blaugrana à cause de la stratégie d’Hansi Flick de presser très haut. De quoi faire halluciner Thierry Henry, qui n’a pas hésité à s’en prendre à l’entraîneur du Barça après la déroute face au PSG.

Depuis qu’il est entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick prône un alignement très haut de sa défense. Très souvent, ce piège du hors-jeu fonctionne, mais parfois ça passe et l’issue est terrible pour les Blaugrana. On a encore pu le voir ce mercredi soir face au PSG. Le club de la capitale s’est imposé sur la pelouse du Barça, profitant des espaces laissés dans le dos des joueurs de Flick.

« Contre les meilleures équipes, vous serez toujours exposé » Sur le plateau de CBS, Thierry Henry a réagi à cette stratégie d’Hansi Flick qui a été fatale pour le FC Barcelone face au PSG. L’ancien Blaugrana s’en est alors pris à l’entraîneur allemand, balançant : « On ne peut pas jouer un match de Champions League avec une ligne aussi haute, je suis désolé. Contre les meilleures équipes, vous serez toujours exposé. La moindre course peut se terminer par un but et c'est exactement ce qui s'est passé contre le PSG ».