PSG : Le message fort de Thiago Silva sur la cohésion du vestiaire...

Publié le 9 août 2020 à 1h15 par La rédaction

Après les multiples (grosses) désillusions subit par le PSG en coupe d'Europe, la question de l’état d’esprit de l’effectif revient souvent dans la bouche des fans. Thiago Silva assure que cette année, cet état d’esprit est particulier.

Juste avant le confinement, le PSG a fait son retour en 8e de finale de la Ligue des Champions, 1 an après le drame face à Manchester United. Cette fois-ci, les Parisiens on réussi à retrouver les quarts de finale pour la première fois depuis 2016. Cette qualification contre le Borussia Dortmund sonne comme un déclic pour le club : ayant perdu 2-1 à l’aller les parisiens ont rattrapé leur retard et ce sont qualifiés en gagnant 2-0.

« Il y a une complicité »