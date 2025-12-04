Surprise, un gros renfort arrive au PSG ?

Pierrick Levallet

Et si Désiré Doué reprenait la compétition avec le PSG avant la fin d’année 2025 ? Ce scénario prend de plus en plus d’ampleur en ce moment. Chez les Rouge-et-Bleu, il y aurait de l’optimisme quant au fait de voir le crack de 20 ans rejouer rapidement. Le Golden Boy 2025 pourrait notamment faire son retour le 10 décembre contre l’Athletic Bilbao.

Après Ousmane Dembélé, le PSG pourrait bien récupérer Désiré Doué plus vite que prévu. L’international français est en « phase de reprise » et a pu reprendre les exercices sur le terrain ce jeudi. Le club de la capitale ne devrait toutefois prendre aucun risque avec le Golden Boy 2025, qui devrait ainsi manquer la réception du Stade Rennais ce samedi.

Désiré Doué de retour contre l'Athletic Bilbao ? Mais comme le rapporte Le Parisien, l’optimisme serait de mise au PSG pour voir Désiré Doué rejouer rapidement. Le voir dans le groupe pour le match de Ligue des champions contre l’Athletic Bilbao le 10 décembre prochain ne serait plus aussi inimaginable qu’il y a quelques semaines. Le crack de 20 ans va néanmoins devoir valider les dernières étapes de son processus de récupération pour espérer être de la partie mercredi prochain.