Surprise, le nouveau Dembélé a signé au PSG ?

Pierrick Levallet

Privé d’Ousmane Dembélé, absent depuis la dernière trêve internationale, le PSG a fait appel à la jeunesse pour pallier les blessures. Le club de la capitale a notamment lancé Quentin Ndjantou en Ligue 1 ce samedi contre l’AJ Auxerre. Le crack de 18 ans a d’ailleurs un parcours sensiblement similaire à celui du Ballon d’Or 2025.

Depuis la dernière trêve internationale, une véritable malédiction frappe le PSG. Le club de la capitale est touché par une grosse vague de blessures, qui l’a notamment privé d’Ousmane Dembélé. Luis Enrique a donc misé sur la jeunesse pour pallier les nombreuses absences en faisant appel à cinq joueurs issus du centre de formation la semaine dernière.

Le PSG a lancé Ndjantou en Ligue 1 Quentin Ndjantou figurait notamment dans le lot. Alors qu’il devait prendre part à la Coupe du monde U20, le crack de 18 ans a finalement été retenu par le PSG. La pépite parisienne a d’ailleurs eu droit à ses premières minutes en Ligue 1 contre l’AJ Auxerre ce samedi (2-0). Sa signature chez les Rouge-et-Bleu a pourtant tout eu d’une surprise.