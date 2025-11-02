Succession de Luis Enrique : Le retour inattendu au PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG est mené d’une main de fer par Luis Enrique, arrivé sur le banc du club parisien en juillet 2023. De son côté, Presnel Kimpembe, parti en septembre au Qatar, a été interrogé ce dimanche sur la possibilité de devenir un jour le nouvel entraîneur de son club formateur un jour.

Le PSG tient déjà une véritable légende à sa tête en la personne de Luis Enrique. S’il n’en est seulement qu’à sa troisième saison sur le banc du club de la capitale, le coach espagnol est rentré dans le cœur de tous les supporters parisiens.

Kimpembe de retour en tant que coach ? Mais les dirigeants du PSG pensent-ils déjà à la succession de Luis Enrique qui ne restera pas éternellement ? Possible. En attendant, ce dimanche, Presnel Kimpembe a été interrogé sur la possibilité de devenir un jour l’entraîneur du club parisien. Parti au Qatar SC en septembre, le défenseur central ne se voit pas revenir au PSG tout de suite.