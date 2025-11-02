PSG : Coup de théâtre pour Ousmane Dembélé !

Amadou Diawara

Victime d'une déchirure aux ischio-jambiers de la cuisse droite, Ousmane Dembélé a eu besoin d'un mois et demi pour se remettre. De retour de blessure depuis peu, l'attaquant du PSG a ressenti des douleurs dans la même zone lors de ses deux derniers matchs. S'il devrait tout de même faire partie du groupe parisien pour la réception du Bayern, Ousmane Dembélé pourrait être sur le banc au coup d'envoi ce mardi soir.

Lors du choc entre la France et l'Ukraine (2-0, le 5 septembre), Ousmane Dembélé a été victime d'une déchire aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Eloigné des terrains pendant près d'un mois un demi, le numéro 10 du PSG est de retour depuis peu. Toutefois, son calvaire n'est pas terminé.

PSG-Bayern : Dembélé sera de la partie Dans une vidéo captée par Ligue 1+, Ousmane Dembélé s'est plaint de douleurs dans le zone où il s'était blessé, et ce, auprès d'Achraf Hakimi. « J'ai mal à l'ischio, j'ai trop mal », a grimacé l'international français en se touchant la cuisse droite.