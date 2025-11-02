PSG : Coup de théâtre pour Ousmane Dembélé !

Victime d'une déchirure aux ischio-jambiers de la cuisse droite, Ousmane Dembélé a eu besoin d'un mois et demi pour se remettre. De retour de blessure depuis peu, l'attaquant du PSG a ressenti des douleurs dans la même zone lors de ses deux derniers matchs. S'il devrait tout de même faire partie du groupe parisien pour la réception du Bayern, Ousmane Dembélé pourrait être sur le banc au coup d'envoi ce mardi soir.
Lors du choc entre la France et l'Ukraine (2-0, le 5 septembre), Ousmane Dembélé a été victime d'une déchire aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Eloigné des terrains pendant près d'un mois un demi, le numéro 10 du PSG est de retour depuis peu. Toutefois, son calvaire n'est pas terminé.
PSG-Bayern : Dembélé sera de la partie
Dans une vidéo captée par Ligue 1+, Ousmane Dembélé s'est plaint de douleurs dans le zone où il s'était blessé, et ce, auprès d'Achraf Hakimi. « J'ai mal à l'ischio, j'ai trop mal », a grimacé l'international français en se touchant la cuisse droite.
PSG-Bayern : Dembélé sera remplaçant ?
D'après RMC Sport, Ousmane Dembélé a ressenti une gêne lors des deux derniers matchs du PSG (OGC Nice ce samedi et FC Lorient mercredi). Mais heureusement pour Luis Enrique, la star de 28 ans n'a pas rechuté. Ainsi, Ousmane Dembélé devrait figurer dans le groupe du PSG pour la réception du Bayern ce mardi soir. Si le staff du club rouge et bleu n'est pas inquiet concernant l'état de santé de sa star, il reste tout de même très attentif. Par conséquent, Ousmane Dembélé pourrait être sur le banc des remplaçants au coup d'envoi de la quatrième journée de la saison régulière en Ligue des Champions si la situation n'évolue pas. Une information confirmée par L'Equipe, qui affirme que le PSG ne prendra aucun risque.