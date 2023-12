Son calvaire continue après le PSG, il s’excuse en direct

La rédaction

Prêté par le PSG à l'AS Roma, Renato Sanches peine à trouver ses repères en Italie, cumulant seulement 228 minutes de jeu depuis le début de la saison. Lors de la défaite sur la pelouse de Bologne ce dimanche (2-0), Renato Sanches, entré en jeu à la mi-temps, a été remplacé au bout de 18 minutes sans raison apparente. Après la rencontre, son entraîneur, Jose Mourinho, a tenu à s'excuser publiquement.

L'enfer se poursuit pour Renato Sanches. Promis à un avenir radieux au début de sa carrière, l'international lusitanien (32 sélections), miné par les blessures à répétition notamment, n'est plus que l'ombre de lui-même. Prêté par le PSG à l'AS Roma cet été, l'ancien joueur du LOSC peine à convaincre.

Tout juste entré, rapidement sorti

Et pour cause, cette saison, Renato Sanches n'a disputé que 9 matchs (sur 22 possibles) toutes compétitions confondues sous le maillot romain, cumulant seulement 228 minutes de jeu. Et face à Bologne ce dimanche après-midi (défaite 2-0), l'ancien joueur du Bayern Munich a essuyé une nouvelle désillusion. Entré à la pause, le Portugais a finalement été sorti par Jose Mourinho, seulement 18 minutes plus tard, alors que son équipe était pourtant menée au tableau d'affichage. Et selon les informations de la télévision transalpine, le natif de la capitale portugaise ne souffrait d’aucune blessure.

Mourinho : « Je demande publiquement pardon à Renato Sanches »