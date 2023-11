Snobé, Mbappé craque en plein match

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il réalise un très bon début de saison sur le plan statistique, Kylian Mbappé peine toutefois à faire des différences sur le terrain. Cela s'est notamment vu contre l'AC Milan mardi soir. L'attaquant du PSG a affiché sa frustration sur la pelouse de San Siro (1-2) alors qu'il estimait être mal servi.

En se séparant de Lionel Messi et Neymar, le PSG a acté le fait de faire de Kylian Mbappé la star de son projet. Et pourtant, cela ne se ressent pas réellement dans le jeu mis en place par Luis Enrique qui penche clairement à droite vers le duo Hakimi-Dembélé.

Mal servi, Mbappé a affiché son agacement contre l'AC Milan

Par conséquent, Kylian Mbappé peut parfois paraître esseulé et pèse moins dans le jeu du PSG. Une situation qui semble l'agacer puisque comme le révèle L'EQUIPE , le crack de Bondy a plusieurs fois affiché sa frustration face aux choix de ses coéquipiers contre l'AC Milan, levant les bras au ciel et pestant de ne pas recevoir le ballon.

«C’est une défaite, ça fait mal»