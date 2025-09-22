Sensation au Ballon d’Or : Ousmane Dembélé fond en larmes et sort du silence !

Pierrick Levallet

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d’Or 2025 ! Après une saison exceptionnelle avec le PSG, ponctuée par un sacre historique en Ligue des champions, l’attaquant de 28 ans a doublé Lamine Yamal pour recevoir le prestigieux trophée des mains de la légende Ronaldinho. L’international français s’est d’ailleurs livré après sa consécration.

«C'est incroyable» Ousmane Dembélé s’est d’ailleurs livré après son couronnement. « C'est exceptionnel ce que je viens de vivre. Ca a été une année incroyable avec le PSG. J'ai un peu de stress, ce n'est pas facile (rires). Gagner ce trophée, que Ronaldinho me remet, c'est incroyable. Je voulais remercier le PSG qui est venu me chercher en 2023. A toute l'équipe et au club, c'est une famille incroyable. Le président Nasser est comme un papa pour moi. Le staff du club et Luis Enrique ont été incroyables. Luis Enrique est aussi comme un papa pour moi. Pour moi, c'est le collectif qui a gagné. Je voulais remercier mes anciens clubs : Rennes, le Borussia Dortmund et le Barça. Même si le Ballon d'or n'était pas vraiment un objectif pour moi, c'est incroyable de vivre ça. Je suis heureux ce soir » a d’abord expliqué la star du PSG dans des propos rapportés par Le Parisien.