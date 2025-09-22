PSG : «Les meilleurs du monde» annoncés, Al-Khelaïfi s’enflamme !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’était attendu, et cela a été confirmé ce lundi soir : le PSG est élu meilleur club de la saison sur cette cérémonie du Ballon d’Or. Une décision annoncée par DJ Snake et Javier Pastore au théâtre du Châtelet et qui a forcément beaucoup plu au président parisien Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG logiquement mis à l’honneur. Auteur d’une saison exceptionnelle, le club de la capitale a tout cassé sur son passage, remportant la première Ligue des Champions de son histoire face à l’Inter Milan le 31 mai dernier. Fort d’un collectif bien huilé, mené d’une main de fer par Luis Enrique (élu entraîneur de l’année), le PSG remporte logiquement le prix de meilleur club de l’année au Ballon d’Or.

Le PSG élu club de l’année DJ Snake et Javier Pastore ont délivré cette bonne nouvelle ce lundi soir, et Nasser Al-Khelaïfi a réagi : « C’est un honneur pour moi d’être ici et de recevoir cette récompense très importante pour notre club. Cela montre que c’est le collectif et l’équipe qui gagnent toujours », a ainsi confié le président du PSG sur la scène.