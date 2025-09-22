PSG : «Les meilleurs du monde» annoncés, Al-Khelaïfi s’enflamme !

C’était attendu, et cela a été confirmé ce lundi soir : le PSG est élu meilleur club de la saison sur cette cérémonie du Ballon d’Or. Une décision annoncée par DJ Snake et Javier Pastore au théâtre du Châtelet et qui a forcément beaucoup plu au président parisien Nasser Al-Khelaïfi.
Le PSG logiquement mis à l’honneur. Auteur d’une saison exceptionnelle, le club de la capitale a tout cassé sur son passage, remportant la première Ligue des Champions de son histoire face à l’Inter Milan le 31 mai dernier. Fort d’un collectif bien huilé, mené d’une main de fer par Luis Enrique (élu entraîneur de l’année), le PSG remporte logiquement le prix de meilleur club de l’année au Ballon d’Or.
Le PSG élu club de l’année
DJ Snake et Javier Pastore ont délivré cette bonne nouvelle ce lundi soir, et Nasser Al-Khelaïfi a réagi : « C’est un honneur pour moi d’être ici et de recevoir cette récompense très importante pour notre club. Cela montre que c’est le collectif et l’équipe qui gagnent toujours », a ainsi confié le président du PSG sur la scène.
Al-Khelaïfi jubile
« Je remercie tous mes joueurs, notamment ceux qui ne peuvent pas être là ce soir et tous les autres. Je remercie aussi les présidents et joueurs précédents, c’est aussi grâce à eux. Sans oublier les meilleurs supporters du monde, et c’est aussi pour eux que nous remportons ce trophée », conclut Al-Khelaïfi.