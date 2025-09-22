Avenir d’Ousmane Dembélé : L’annonce inquiétante pour le PSG…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'avenir d'Ousmane Dembélé, actuellement blessé, suscite des interrogations après une saison brillante au PSG marquée par 35 buts et 14 passes décisives. Julien Stéphan, son ancien entraîneur à Rennes, alerte sur sa capacité à maintenir cette performance à cause de l’accumulation des matchs.

Avec 35 buts et 14 passes décisives la saison dernière, Ousmane Dembélé s’est imposé comme une pièce maîtresse du PSG et fait partie des favoris pour le Ballon d’Or, avec Lamine Yamal. L'attaquant peut-il enchaîner et devenir « l’un des tout meilleurs buteurs de la planète » ? La question a été posée par Le Parisien à Julien Stéphan, son ancien entraîneur chez les U19 du Stade Rennais, qui croit en l’international français, tout en lançant un avertissement.

« Il faudra bien mesurer sa capacité à enchaîner ou pas » « Je crois qu’il y aura surtout un enjeu pour Ousmane, comme pour beaucoup de joueurs qui ont été ultra-sollicités l’année dernière, c’est la dimension athlétique. Le staff du PSG a parfaitement géré les temps de jeu pour lui permettre de garder une fraîcheur énorme. Il faudra bien mesurer sa capacité à enchaîner ou pas, parce que les joueurs ne sont pas des machines et qu’à un moment donné le corps peut lâcher », confie Julien Stéphan.