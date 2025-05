Séisme au PSG, il arrête tout ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Contrairement à Luis Enrique, Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, en attendant Gianluigi Donnarumma, Luis Campos n'a pas encore trouvé un terrain d'entente au sujet de la prolongation de son contrat. Sans l'offre adéquate, le dirigeant portugais arrêterait tout d'après le journaliste Duncan Castles.

Avec la nomination de Luis Campos en juin 2022, le président Nasser Al-Khelaïfi avait la possibilité de démarrer son nouveau projet sportif basé sur le développement de jeunes talents et la fin de l'ère des strass et des paillettes qui a longtemps été la politique de recrutement du Paris Saint-Germain. Le conseiller football du club a dû diminuer la masse salariale du club en recrutant des éléments capables de performer sur la scène européenne.

Un énième rendez-vous raté entre Campos et le PSG

Et alors que son choix de nommer Luis Enrique au poste d'entraîneur à l'été 2023 s'avère payant avec une demi-finale de Ligue des champions la saison dernière et une finale pendant l'exercice en cours, le coach espagnol a récemment prolongé jusqu'en 2027. En fin de contrat le 30 juin prochain, Luis Campos discute avec les hauts dirigeants du Paris Saint-Germain de sa situation personnelle... sans succès selon Duncan Castles.

« Luis Campos est dans une situation bizarre au PSG. (...) Il y a eu des discussions cette saison pour sa prolongation de contrat qui se termine à la fin de la saison. Ces discussions ne se déroulent pas bien. Il y a eu un nouveau rendez-vous entre Campos et le Qatar Sports Investments la semaine dernière. Ils n'ont une fois de plus pas su se mettre d'accord sur les bases d'un nouveau contrat pendant cet échange ».

«Campos est prêt à faire un break s'il ne reçoit pas l'offre qu'il pense mériter»

Pendant The Transfers Podcast, le journaliste du Times a par ailleurs assuré que Luis Campos se retirerait un temps du monde du football si le PSG ne lui offrait pas un contrat à la hauteur.

« A l'instant T, l'homme qui a bâti cette équipe finaliste de Ligue des champions et celui qui a bâti deux autres champions de France à Monaco et Lille, sera disponible cet été. Il est désiré par le gouvernement saoudien, il a été en discussions avec Arsenal avant qu'ils nomment Andrea Berta. Il était la recommandation de Mikel Arteta pour remplacer Edu. Il y a eu des conversations avec Chelsea. Mais pour le moment, l'unique discussion se passe avec le Paris Saint-Germain et il n'y a aucun accord. Campos est prêt à faire un break s'il ne reçoit pas l'offre qu'il pense mériter pour son travail à Paris ».