Scandale raciste : Galtier attaqué, «ce n’est pas terminé»

Depuis le début de la semaine, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier est au coeur d'une véritable tempête médiatique suite à la divulgation d'un mail envoyé par l'ex-directeur sportif niçois Julien Fournier accusant le coach français de racisme. Un mail que le journaliste Romain Molina a fait fuiter mardi soir. Dans la journée de jeudi, il était question pour Christophe Galtier de déposer trois plaintes, dont deux contre Fournier, Molina et Daniel Riolo pour diffamation et risque causé à autrui. Ce dernier a réagit à cette plainte.

Christophe Galtier contre-attaque. Accusé de toutes parts, le coach du PSG a déposé trois plaintes. Deux donc pour diffamation à l'encontre des journalistes Romain Molina et Daniel Riolo et de son ex-directeur sportif, Julien Fournier, ainsi que contre risque causé à autrui et la dernière contre X pour harcèlement et menaces de mort envers lui et son fils.

Riolo abonné aux plaintes

Cette plainte de Christophe Galtier envers Daniel Riolo n'est pas la première en cours pour lui. Durant le scandale au sein de la Fédération Française de Football en début d'année, le journaliste avait eu des mots forts contre Didier Deschamps, l'accusant de manipulateur : « Deschamps nous a menti de A à Z, mais le mensonge est quelque chose qu'il manie parfaitement. » Fin mars, le sélectionneur a donc porté plainte pour diffamation contre Daniel Riolo.

