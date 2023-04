Scandale Galtier : le RC Lens prend position

La rédaction

Christophe Galtier est dans l'oeil du cyclone depuis mardi et les révélations sur des propos qu'il aurait tenu lorsqu'il était à l'OGC Nice. Julien Fournier, l'ex-directeur sportif de l'OGC Nice dénonçait les propos de Galtier dans un mail. Le coach français aurait dit que son effectif était composé de trop de joueurs noirs et musulmans, ne représentant pas bien la ville niçoise. Malgré cette tempête, Galtier est confirmé par le PSG et va devoir tenter de se concentrer sur le terrain avec la venue au Parc des Princes du RC Lens. Son coach, Franck Haise a réagit à cette polémique.

Samedi, le PSG accueillera Lens, son dauphin dans un match capital pour le titre. Les Lensois ne sont qu'à six points du leader parisien et pourraient donc revenir à trois points et relancer totalement le championnat. Christophe Galtier devra faire avec le scandale le concernant.

« Je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit »

Franck Haise, l'entraîneur du RC Lens a réagit à la polémique concernant son homologue du PSG Christophe Galtier en conférence de presse : « Comme je l'ai dit, la machine médiatique en 48h... à ce moment-là de la saison et après le match de Nice, cela a pris une très grosse dimension. Je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit car je n'ai pas les éléments. Si certains ont des éléments. Ce que je sais et ce que je lis, c'est qu'il y a deux versions qui s'affrontent. C'est la première chose. »

PSG : Racisme, Ramadan… L’ASSE balance tout pour Galtier https://t.co/ECyqVo3dn5 pic.twitter.com/zasAFDnsDg — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

« Christophe Galtier, cela fait plus de 35 ans qu'il est dans le football je n'avais jamais entendu parler de cela »